Konya’nın Beyşehir ilçesinde çilek üretiminde hasat öncesi pestisit denetimi gerçekleştirildi.

Son yıllarda çilek üretiminin giderek yaygınlaştığı Beyşehir’de, ilk hasat dönemi geldi. Hasat öncesi sahaya çıkan görevliler ise çilek bahçelerinde pestisit denetimleri gerçekleştirdi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilçe genelinde çilek üretimi yapılan alanlarda pestisit analizi yaptırılmak üzere ürün numuneleri alındı. Numunelerde devlet laboratuvarlarında yapılacak kontrollerle limit üstü bitki koruma ürünü kullanılıp kullanılmadığının tespitleri yapılacak.

Çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının sağlanması için kontrol ve denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi.