Konya’nın Beyşehir ve Derbent ilçelerinde yağış beklentisi içerisinde olan çiftçiler yağmur duasında buluştu.

Beyşehir’in Bayındır Mahallesinde gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası programı mahalle sakinleri ile çiftçileri bir araya getirdi. Bayındır Hoca Şeyh Muhittin Camiinde kılınan namazın ardından köy meydanında düzenlenen programda eller semaya açılırken yağan yağmurlar için şükür, yağış beklentisinde olan çiftçiler için ise rahmetin devamı amacıyla hep birlikte dua edildi.

Derbent ilçesine bağlı Değiş Mahallesinde ise çiftçiler rahmet için bir araya gelerek, toplu yağmur duası yaptı. Programlara, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.