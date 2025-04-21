Konya’nın Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan Beyşehir ilçesinde ilkbahar döneminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesi ile yat turu sezonu da açıldı.

Beyşehir ilçe merkezindeki göl kıyısında yer alan yat limanında faaliyet gösteren tekneler, göl ve ada turlarına başladı. Tekne işletmecisi Ahmet Bülbül, Beyşehir Gölü’nün son yıllarda yat turizminde önemli bir merkez haline geldiğini anlatarak, yeni sezonu hava sıcaklıklarının artması ile beraber açtıklarını söyledi. Bülbül, göl üzerinde düzenledikleri tekne turlarına bu yıl Yeni Konya Antalya kara yolunun da açılması sonrasında yol güzergahında yer alan Beyşehir’e artan ziyaretçi trafiği nedeniyle çok büyük ilgi beklediklerini belirterek, yat turizminde en büyük endişelerinin göl su seviyesinin düşük olması olduğunu kaydetti. Bülbül, Beyşehir Gölünün kış döneminde yetersiz yağışlar sebebiyle yeterli su seviyesine ulaşamadığını, bu nedenle yaz döneminde bu seviyenin daha da aşağılara düşmesinden tedirginlik duyduklarını söyledi.

Öte yandan, bahar döneminin gelmesi ile birlikte göl kıyısındaki parklarda da ziyaretçi hareketliliği artarken teknelerin yanı sıra su bisikletleri de mesaiye başladı.