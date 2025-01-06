92 avcıya 528 bin lira ceza 92 avcıya 528 bin lira ceza

İstanbul Beyoğlu’nda üzerindeki uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince Kamer Hatun Mahallesi’nde durdurulan şüpheli M.Ş.A.’nın (53) üzerinde 3 kilogram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Bostan Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramalarda da; 22 kilogram marihuana, 4 kilo 670 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 paketleme makinesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs “Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha