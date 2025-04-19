İstanbul Beylikdüzü’nde gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de devam etti. Sis nedeniyle trafikte görüş zaman zaman düştü. Öte yandan, trafikte seyir halindeki araçlar ise sis altında havadan görüntülendi.

Gece ile gündüz arasında yaşanan sıcaklık farkından dolayı oluşan hava olayı sis, Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sis, sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi zaman zaman düştü. Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 kara yolunda seyir halindeki araçlar ise sis altında havadan görüntülendi.