Beykoz Belediyesi'nin mahallelerde hızlı çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği 'Şok Hizmet' çalışmaları Anadolu Feneri Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, belediyenin farklı müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından mahallede kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Zabıta, Veteriner İşleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri gün boyunca mahallede ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede çeşitli noktalarda yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Anadolu Feneri Mahallesi genelinde yıpranan alanlarda parke taşı düzenlemeleri yapılırken; yağmur suyu ızgara bağlantıları tamamlandı, asfalt kırığı serimi yapıldı. Ayrıca toprak kayması meydana gelen bölgelerde temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek yağmur suyu kanalları titizlikle temizlendi.

Anadolu Feneri Mahallesi Şok Hizmet çalışmaları kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; mahalle meydanı başta olmak üzere yeşil alanlarda bakım ve budama çalışmalarını sürdürdü. Mahalle genelindeki parklar ile yol kenarlarındaki ağaçlarda gerçekleştirilen bakım çalışmalarıyla çevre düzeni sağlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle genelinde temizlik çalışması yürüttü. Sokaklar ve ortak kullanım alanları temizlenirken çöp konteynerleri de yıkanarak hijyen çalışmaları gerçekleştirildi.

'Mahallelerimizde hizmet çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Anadolu Feneri Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Gürzel, Beykoz'un tüm mahallelerinde ihtiyaçların hızlı şekilde karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, 'İlçemizin farklı noktalarında ekiplerimizle birlikte sahada olmaya devam ediyoruz. Anadolu Feneri mahallemizde gerçekleştirdiğimiz Şok Hizmet çalışmasıyla hem mahallemizin ihtiyaç duyulan noktalarına müdahale ettik, hem de çevre düzenlemeleriyle yaşam alanlarını daha kullanışlı hale getirdik. Beykoz'un tamamında, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.