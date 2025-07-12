Sivas’ta yerin 7 metre altından çıkarılan tuzlu suyla tamamen organik olarak üretilen ve içerdiği 84 mineralle sağlıklı olarak kabul gören Fadlum tuzu, 2 asırdır aynı yöntemle üretiliyor.

Sivas Merkez ilçeye bağlı Tepeönü köyünde yaklaşık 200 yıldır geleneksel yöntemlerle üretilen ve sağlıklı olduğu kabul gören Fadlum tuzu hasadı başladı. Yerin 7 metre altından çıkarılan tuzlu kaynak suyunun yüzeye taşınmasıyla başlayan üretim sürecinde, su yaklaşık 100 ayrı havuzda bekletiliyor. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte havuzlardaki su buharlaşıyor ve tuz tabakası dibe çöküyor. Yüzeyde oluşan kristalize tuzlar, çalışanlar tarafından büyük bir titizlikle toplanıyor. Katkı maddesi içermeyen ve tamamen doğal yollarla üretilen Fadlum tuzu, çuvallandıktan sonra satışa sunuluyor. İçerisinde insan vücudu için gerekli olan 84 farklı mineral barındıran bu tuzun sağlık açısından ise önemli bir kaynak olmasıyla dikkat çekiyor.

"Şehir içine ve dışına gönderiyoruz"

Köy sakini Yunus Yılmaz, çıkan suyun yüzde 24’ü tuz olduğu için geri kalan yüzde 76’lık bölümünün buharlaştığını ve geride tuzun kaldığını belirterek, "Tabii doğal olduğu için üretimlere bizim çok bir müdahalemiz yok. Yaz aylarında başlayarak, Eylül ve Ekim sonlarına kadar devam eder. Normal yer altı sularının kaya tuzuna eritip yüzeye tuzlu su olarak çıkmasıyla oluşan bir suyumuz var. Gördüğünüz gibi havuzlara bırakıyoruz. Yaz mevsiminde buharlaşmadan dolayı oluşan bir etkinlik. Çıkan suyun yüzde 24’ü tuz olduğu için geri kalan yüzde 76’lık bölümü buharlaşıyor ve tuz kalıyor. Keşan ile üretimini yapıp tamamlıyoruz. Daha sonra paketleyip müşterinin ihtiyacına göre şehir içi ve şehir dışı gönderiyoruz" dedi.

"Tuzu alanlar tekrar almak istiyor"

Amaçlarının insanlara doğal tuz yedirmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Tuzumuz kaynak olarak tatlı suyun kaya tuzunu eritmesi ile oluşan bir oluşum bu. Bilen zaten her sene buraya uğruyor. İlk defa alanlar da ikinci alışlarında daha çok istekle ve şevk ile geliyor. Daha önce yediğimiz tuz değilmiş zehirmiş diyorlar. Tuzu dozunda kullananlar tansiyona da zarar etmediğini görüyorlar ve vücutlarının daha dinç olduğunu söylüyorlar. Çünkü bunun içinde doğal 84 tane minarel bulunuyor. Tabi biz bunun doğallığını bozmadığımız için bu minaralleri doğrudan alabiliyoruz. Tuzun faydasını görenler tekrar almak için buraya geliyorlar. Bizim yıllık kapasitemiz mevsime bağlı 1 ton ile bin 500 ton arasında değişiyor. Biz bu işin maddiyatında değiliz. Bizim amacımız insanlara doğal tuz yedirmek" diye konuştu.