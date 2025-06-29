Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Diş Hekimliği Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, Senato Üyeleri, akademik ve idari personel ile mezunlar ve aileleri katıldı.

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEUN) tarihini anlatan "Yüzyılın Hikâyesi" adlı kısa filminin gösterimiyle devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sözlerine hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Uğur Ayaz’ı rahmetle anıp ailesine, arkadaşlarına ve Üniversite camiasına başsağlığı dileyerek başladı.

BEUN’un 1924 yılında Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebi adı ile kapısını dünyaya açtığını, mühendislik eğitimi ile Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağladığını ve bugüne dek 100 binden fazla nitelikli mezunu geleceğe kazandırdıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Özölçer, devam eden konuşmasında Diş Hekimliği Fakültesinin başarıları hakkında ise şu sözleri dile getirdi:

"Bugüne kadar Diş Hekimliği fakültemizden mezun olan 662 hekimimizin, aldıkları nitelikli eğitim ve kazandıkları etik değerlerle ülkemizin dört bir yanında sağlık hizmetine katkı sunması bizler için onur ve gurur kaynağıdır. Bununla birlikte Fakültemiz, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda, devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ilk onda yer almıştır. Bu derece, öğrencilerimizin akademik düzeyde ne kadar güçlü yetiştirildiğinin önemli bir göstergesidir. Nitekim bundan sonraki DUS sınavlarında da bu başarı çizgisinin devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Tüm bunların yanında TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında 2025 yılında fakültemizden 7 öğrencimizin projesi desteklenmeye layık bulunmuştur. Bu başarı, öğrencilerimizin sadece klinik alanda değil, bilimsel araştırma ve inovasyon alanlarında da ne denli istekli ve yetkin olduklarını göstermektedir. Bunun yanında, bugün burada sağlık yatırımlarımızla ilgili bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi ve daha çok hastaya hizmet sunabilmek adına, mevcut binamıza bir kat daha ilave ederek fiziksel kapasitemizi büyütmeyi ve şu anda 126 olan ünit sayısını %20 oranında artırmaya yönelik yatırım planlamalarımızı da yürütmekteyiz. Bu sayede hem hizmet kalitemizi artıracak hem de geleceğin diş hekimlerine daha modern ve donanımlı bir eğitim ortamı sunacağız."

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer devam eden konuşmasında ailelere ve akademisyenlere teşekkür ederek mezunlara. "Meslek hayatınız boyunca başarı ve sıhhat sizlerle olsun. Sizleri çok seviyor, sizlerle her zaman iftihar ediyoruz. Bizleri daima gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun!" ifadelerinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, sözlerine törene katılım sağlayan herkesi selamlayarak başladı. Prof. Dr. Sağlam devam eden konuşmasında özellikle öğrencilerin ve akademisyenlerin gerçekleştirdiği çalışmalarla oldukça önemli başarılara imza attıklarının altını çizdi. Konuşmasının sonunda Üniversitenin ve Fakültenin gelişimine büyük katkılar sunan başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere törene katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, tüm mezunları tebrik edip konuşmasını tamamladı.

Diş Hekimliği Fakültesini birincilikle bitiren Diş Hekimi Gökçen Bedir, fakültenin tüm mezunları adına konuşma yaptı. Bedir konuşmasının başında Cumhuriyetin ilk, Türkiye’nin en köklü üniversitesinden diş hekimi olarak mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Konuşmasının devamında lisans öğrenimi süresince hocalarından kazandığı bilimsel bakış açısının, edindiği akademik bilgilerin ve bölüm bazındaki deneyimlerin oldukça kıymetli olduğunu vurgulayarak, üniversite hayatı boyunca kendilerine her daim destek olan başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere bütün akademik ve idari personele, arkadaşlarına ve ailesine teşekkürlerini sunup konuşmasına son verdi.

BEUN 2024-2025 Akademik Yılı Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni, açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından fakülte birincisi Gökçen Bedir’in, ailesiyle birlikte mezuniyet kütüğüne isminin yer aldığı plakayı çakmasıyla devam etti.

Tören BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in, fakülteyi dereceyle bitiren mezunlara başarı belgelerini takdim etmesiyle devam etti. Dereceye girenlere verilen ödül ve başarı belgesi takdiminin ardından fakülteden mezun olan tüm diş hekimlerine mezuniyet belgeleri takdim edildi. Belge takdiminin ardından ise Mezuniyet Yemin Töreni’ne geçildi. Prof. Dr. Ebru Hazal Bodrumlu eşliğinde tüm mezunlar yemin etti. Yemin töreninin devamında ise kep atma törenine geçildi.

2024-2025 Akademik Yılı Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni, mezunların keplerini atması ve akabinde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.