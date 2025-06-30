Kilo vermek isteyen birçok kişinin yaptığı en yaygın hatalardan birinin, düşük kalorili, kısıtlayıcı diyetler uygulamak olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, "Metabolizma hızını artırmak mümkündür ancak bu disiplinli ve sürdürülebilir alışkanlıklarla başarılabilir" dedi.

Metabolizma kavramını, vücudun yediği ve içtiği her şeyi enerjiye dönüştürdüğü karmaşık bir sistem olarak açıklayan Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, bu sürecin nefes almaktan düşünmeye kadar tüm hayati faaliyetlerde rol oynadığını vurguladı. Genetik faktörlerin belirleyici olduğu metabolizma hızının, kilo verme sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer aldığını belirterek bu konuda önemli bilgiler paylaştı.

Metabolizmanın yalnızca genetikle sınırlı olmadığına değinen Diyetisyen Gündüz "Kilo vermek istiyorsanız bu durumu değiştiremeyeceğinizi düşünerek pes etmeyin. Metabolizmanızı destekleyecek yaşam tarzı değişiklikleriyle hedefinize ulaşmanız mümkün olabilir" diye konuştu.

Bazal metabolizma hızınız bile enerji harcar

Vücudun dinlenme halindeyken bile kalori yaktığının altını çizen Gündüz, "Buna bazal metabolizma hızı diyoruz. Bu, vücudun nefes alma, kan dolaşımı, hücre onarımı gibi temel işlevleri yerine getirebilmesi için harcadığı enerjidir. Günlük aktiviteler, egzersizler ve hareketlilik bu sürece ek kalori harcaması kazandırır. Dolayısıyla metabolizması daha hızlı çalışan birey, dinlenirken bile daha fazla kalori yakar" ifadelerini kullandı.

Kilo vermek isteyen birçok kişinin yaptığı en yaygın hatalardan birinin, düşük kalorili, kısıtlayıcı diyetler uygulamak olduğunu vurgulayan Gündüz, "Bu durum metabolizmayı yavaşlatabilir. Çünkü vücut, aşırı düşük kalori alımını bir tür açlık sinyali olarak algılar. Bu da zamanla daha az kalori harcamasına, yani metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Bu yüzden bazı kişiler birkaç kilo verdikten sonra kilo verememeye başlar" şeklinde konuştu.

Metabolizma hızını artıran yiyecekler de olduğunu aktaran Gündüz, araştırmaların bazı besinlerin dinlenme metabolizmasını etkileyebileceğini gösterdiğini söyledi. Gündüz, Protein yönünden zengin gıdaların (yağsız tavuk, balık, baklagiller, yoğurt, kuruyemişler, chia tohumu, az yağlı süzme peynir) ve rafine edilmemiş karbonhidratların (sebzeler, meyveler, tam tahıllar, esmer pirinç) bu gruba dahil olduğunu ifade etti. Gündüz, Ayrıca kafein içeren içeceklerin ve yeşil çayın da termojenik etki oluşturabileceğini iki fincan yeşil çayın, günlük ortalama 70 kalori fazla yakılmasını sağlayabileceğini dile getirdi.

"Tatlıyı sabah yiyin, akşamdan kaçının"

Metabolizma hızının günün erken saatlerinde daha aktif çalıştığına vurgu yapan Diyetisyen Gündüz, "Diyet dışı kaçamaklar olacaksa, örneğin yaş pasta gibi, bunu sabah saatlerinde tüketmek daha az zarar verebilir. Sabah saatlerinde vücut daha yüksek enerji harcar ve bu sayede alınan kalorileri dengelemek daha kolay olabilir. Kas dokusu, dinlenme halinde bile yağ dokusuna göre daha fazla kalori yakar. Bu nedenle güç antrenmanları yaparak kas kitlesini artırmak, bazal metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda bu tür egzersizler, egzersiz sonrası da kalori yakımının sürmesini sağlar" dedi.

"Metabolizma doğru alışkanlıklarla desteklenebilir"

Metabolizma hızını artırmanın mümkün olduğunu ancak bunun disiplinli ve sürdürülebilir alışkanlıklarla mümkün olabileceğini de vurgulayan Gündüz, "Sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz ve yeterli kas kütlesi ile metabolizma desteklenebilir. Bu süreçte amaç sadece kalori açığı oluşturmak değil, vücudu yeterli besinle donatarak işlevlerini desteklemektir" diyerek sözlerini tamamladı.