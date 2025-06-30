Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş’ta, bir ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, mukavelesi sona eren Masuaku ile yollar ayrıldığını bildirdi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş ile 3 sezonda tüm kulvarlarda toplam 108 müsabakaya çıkan Masuaku, 3 gol, 18 asistlik performans sergiledi.