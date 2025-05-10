Beşiktaş Belediyesi tarafından "80+ Gerontolojik Değerlendirme" projesini hayata geçecek. 80 yaş ve üzeri bireylerde kapsamlı bir gerontolojik değerlendirme yapılacak.

Beşiktaş Belediyesi, yaş almış vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi, günlük hayatlarını kolaylaştırması adına hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. "80+ Gerontolojik Değerlendirme" adıyla başlatılan bu yeni projede, Beşiktaş Belediyesi 65+ Yaşam Ofisi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iş birliği yapıyor. Proje kapsamında, 80 yaş ve üzeri bireylerde kapsamlı bir gerontolojik değerlendirme gerçekleştirilecek.

"Beşiktaş büyüğe hürmetin kentidir"

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "Beşiktaş büyüğe hürmetin kentidir. Büyüklerimize hürmeti sözle değil, icraatlarımızla göstereceğiz. Beşiktaş Belediyesi olarak yaş almış bireylerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi için önemli bir adım daha atıyoruz. 65+ Yaşam Ofisimiz ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa iş birliğiyle ‘80+ Bireylerde Kapsamlı Gerontolojik Değerlendirme’ projemizi hayata geçiriyoruz.Bu proje ile 80 yaş ve üzeri komşularımızı belediyemizin 65+ Yaşam Ofisi’nde ağırlayacağız. Uzmanlarımız eşliğinde büyüklerimizin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını kapsayan geniş kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüteceğiz. Değerlendirme sonuçlarına göre, genel sağlık durumlarını ve yaşam koşullarını dikkate alarak ihtiyaçlarına uygun destekleri uzmanlarımızla birlikte planlayacağız. Elde edeceğimiz bilimsel veriler doğrultusunda, belediyemizin ve ilgili kurumların sunduğu hizmetlere erişimlerini kolaylaştıracağız. Büyüklerimizin Beşiktaş’ta huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ömür sürdürmeleri için çalışıyoruz. Beşiktaş, büyüklerinin yanında olmaya devam edecek. Projemiz Beşiktaş’ımıza ve tüm büyüklerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.