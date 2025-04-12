Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’de evinde 2. kez gol atamadan müsabakayı tamamladı.

Balıkesir’in gururu Yasemin Adar Yiğit Avrupa 2’ncisi Balıkesir’in gururu Yasemin Adar Yiğit Avrupa 2’ncisi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, evinde mücadele ettiği Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar böylece bu sezon Samsunspor karşılaşmasında sonra 2. kez evinde oynadığı bir lig maçında gol atamadı.

Bu sezon sahasında Süper Lig’de 15 mücadelesine çıkan Kartal; 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 24 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

Kaynak: İHA