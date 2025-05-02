Beşiktaş Belediyesi, çevre temizliği ve çöp toplama hizmetleri hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Belediyesi, çöp toplama ve çevre temizliğine ilişkin çıkan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, belediyemizde görev yapan işçilerin grev kararı nedeniyle ilçemizde çöp toplama hizmetlerinin aksadığına ilişkin haberler yer almaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki; grev hukuki çerçevesi belirlenmiş bir kavramdır. Mevcut durumu ise sınırlı sayıda personelin bir iş bırakma eylemi olarak tanımlamak mümkündür. Beşiktaş Belediye Başkanlığımız, ilçemizin sosyal ve ticari yaşamının etkilenmemesi, çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin kesintisiz devam etmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıdır" ifadelerine yer verildi.