Beşiktaş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Esenlik Hizmeti kapsamında yaşlıların evlerinde temizlik çalışmaları yürütürken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de restoran ve işletmelerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Rasim Şişman, yaş almış komşularının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Beşiktaş’ta büyüklerimiz baş tacımızdır. Yaş almış komşularımızın bayrama daha huzurlu ve mutlu girmesi için evde temizlik ve bakım hizmetimizle yanlarındayız" dedi.

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde yaşlı vatandaşların huzurlu bir şekilde bayramı karşılaması için "Esenlik Hizmeti" kapsamında evlerini temizledi. Ayrıca kuaför hizmetiyle saç ve sakal bakımı da yapıldı. Öte yandan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram vesilesiyle ilçe genelinde vatandaşların evlerini ziyaret ederek çiçek takdim etti. Çiçeklerle birlikte Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Rasim Şişman’ın şu mesajı da iletildi:

"Kıymetli komşumuz, bu güzel bayram gününde sizi sevgiyle selamlıyor; kapınızı çalan bu çiçekle birlikte dayanışma duygumuzu da gönderiyoruz. Sağlıkla ve huzurla nice bayramlar geçirmenizi diliyor; her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun."

İlçedeki hizmetlerden faydalanan vatandaşlardan biri duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"Belediyenin bize verdiği bütün hizmetlerden faydalanıyorum. Manikür, pedikür, kuaför, temizlik Hepsinden yararlanıyorum. Rabbim sizden razı olsun. Yarın dersem yarın, iki gün sonra dersem iki gün sonra geldiler. Her ihtiyacımızda belediyemiz hemen yanımızda oluyor."

Belediyenin bayram öncesi sürdürdüğü çalışmalar mezarlıklarda da devam etti. Beşiktaş’taki mezarlıklarda kabir ziyareti yapan vatandaşlara da Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.

Zabıta denetimlerinde bayram mesaisi

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesinde ilçe genelindeki işletmelerde denetimlerini artırdı. Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren restoran, market ve benzeri işletmelerde hijyen başta olmak üzere insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurlar titizlikle kontrol edildi. Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumlarını, ürün fiyat etiketlerini, gramajları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini de dikkatle inceledi.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen, "Beşiktaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri olarak halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçemiz genelinde faaliyet gösteren tatlı ve pastacılık işletmelerine yönelik bayram öncesi denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetimlerde iş yerlerinin genel hijyen koşulları, ürünlerin üretim ve saklama şartları, son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu, işletmelerin ruhsat ve yasal mevzuata uygunluğu gibi hususlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan kontroller sonucunda eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılmış, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanmıştır. Duyarlılık gösteren bütün işletmelere teşekkür eder, vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları bize bildirmelerini rica ederiz. Herkese iyi bayramlar dilerim" dedi.