Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin 14 Şubat Sevgililer Günü için ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan’ın objektifine poz verdi.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda söylediği şarkılarla eğlence dünyasına adını altın harflerle yazdıran Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin 14 Şubat Sevgililer Günü için ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan’ın objektifine poz verdi. Şamdan Plus Dergisi’ne kapak olan çift 2016 yılında evlenmiş, sonrasında kızları Arya ve Zeynep ile mutluluklarını taçlandırmıştı.

Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin evliliklerini, mutluluklarının sırlarını ve aşklarını anlattıkları bir röportaj da verdi. Çiftin röportaj karelerine sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum yağdı.

HER ANI HEYECAN DOLU BAMBAŞKA BİR YOLCULUK EVLİLİK

Sevgililer Günü'ne özel romantik bir çekim ve aşk dolu bir röportaj gerçekleştiren Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin evliliklerini “Her anı heyecan dolu bambaşka bir yolculuk” olarak tanımladı.