CHP’li Bergama Belediyesi ile Bergama Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğinde başlatılan "İyilik İçin Makaslar" projesi kırsal mahallelerde kadın, erkek ve çocuklara ücretsiz saç kesimi hizmeti sunmayı amaçlarken, berber esnafı ve kamuoyunda tepkilere neden oldu.

İzmir’in Bergama ilçesinde Bergama Belediyesi’nin ’İyilik İçin Makaslar’ projesi kapsamında her salı günü belirlenen kırsal mahallelere gidilerek, ücretsiz saç kesimi yapılmaya başlandı. Belediye Başkanı Tanju Çelik, sosyal medya hesabından "Birlikte daha güzeliz, birlikte daha güçlüyüz" mesajını paylaşarak, projenin dayanışma ve eşit hizmet anlayışıyla hayata geçirildiğini belirtti. Ancak kırsal bölgelerde hizmet veren bazı berber esnafı projeye tepki gösterdi. Esnaflar, "Belediye hizmet yaptığını sanıyor ama aslında bizim ekmeğimizle oynuyor. Bu uygulama esnafı ikiye böldü" diyerek, uygulamanın geçim kaynaklarını tehdit ettiğini savundu.