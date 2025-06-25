Hakkari’de şap ve koyun keçi vebası hastalığına karşı tam saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, muhtemel bir şap ve koyun-keçi vebası (PPR) salgınının etkin şekilde kontrol altına alınması ve eradikasyonunun sağlanması amacıyla Hakkari’de önemli bir saha tatbikatı düzenlendi. Şap ve koyun keçi vebası hastalığı tam zamanlı saha tatbikatı ve salgın yönetimi eğitimi kapsamında, 3 bin 300 rakımlı Berçelan yaylasında gerçekleştirilen tatbikata Türkiye’nin farklı illerinden gelen veteriner hekimler katıldı. 10 farklı ilden gelen uzman veteriner ekiplerinin katılımıyla yapılan tam saha uygulamasında, muhtemel bir salgın senaryosu üzerinden müdahale yöntemleri ve salgın yönetimi süreçleri detaylı şekilde simüle edildi. Eğitim programı ile birlikte hem teorik hem pratik bilgiler veteriner hekimlerle paylaşılarak, olası salgınlara karşı hazırlıklı olunması sağlandı.