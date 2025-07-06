Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Erkekler 4x200 metre serbest bayrak yarışında mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor yüzücüsü Özgür Yonca ile Ahmet Mete Boylu, Tuncer Berk Ertürk ve Kuzey Tuncelli’den oluşan Milli Bayrak Tamımız, 7.20.67’lik dereceyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Slovakya’nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Erkekler 4x200 metre serbest bayrak yarışında mücadele eden Milli Bayrak Takımımızda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Özgür Yonca, büyük bir başarıya imza attı. Daha önceden dünya gençler barajını geçmeyi başaran Özgür Yonca, Milli Takımdaki Ahmet Mete Boylu, Tuncer Berk Ertürk ve Kuzey Tuncelli ile birlikte finalde 7.20.67’lik derece elde ederek Avrupa Gençler üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Belediyesporlu Özgür Yonca, Slovakya’daki şampiyonada Avrupa 12’ncisi olarak elde ettiği dereceyle Dünya gençler barajını geçmeyi başarmıştı.