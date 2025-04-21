Belediye-İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe, Bulancak Belediyesi’nin işçilerin haklarını ihlal ettiğini belirterek belediye yönetimine emekçilerin haklarına ve hukukuna saygı gösterme çağrısı yaptı.

Yeşiltepe, 31 Mart yerel seçimlerinde laik, demokratik Cumhuriyet ve adalet ilkesine sahip çıkan adayları desteklediklerini hatırlatarak Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç’a da bu anlayışla destek verdiklerini ancak seçim sonrası yaşanan uygulamaların emekçilerde hayal kırıklığı meydana getirdiğini ifade etti.

Yeşiltepe, "Emekçilerin alın terinin karşılığının zamanında ve eksiksiz ödenmesi bu birlikteliğin sağlıklı yürümesi için zorunludur" diyerek belediye yönetimine diyalog ve çözüm çağrısında bulunarak, "Belediyede çalışan emekçilerimiz kıdem tazminatını ve sosyal haklarını bir uzlaşı içerisinde alamamaktadır. Emekli ikramiyelerini alamıyorlar, ödeme için bir tarih verilmiyor, hak kayıpları yaşanıyor. Çalışanlar da kesintilerin ardından asgari ücretten daha düşük ücretlerini de almaktadır" dedi.