Mardin’in Mazıdağı ilçesinin DEM Partili Belediye, altyapı sorunu nedeniyle kazdığı yollara parke taşı döşemek yerine çareyi su dökerek buluyor.

Kazdıkları yollara su döken DEM Partili Belediye, vatandaşlara büyük bir hizmet sunmuş gibi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, "Mazıdağı Belediyesi, artan toz ve kirliliğin önüne geçmek amacıyla ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda sulama aracı ile temizlik çalışması gerçekleştirdi" denildi.

Belediyenin aylık geliri 74 Milyon TL olarak açıklayan DEM Partili Mazıdağı Belediyesi, hizmette yetersiz kalınca sürekli vatandaştan tepki topluyor. Bu güne kadar ilçede tek hizmeti halk ekmek fırını olan DEM Partili Belediye, geçtiğimiz günlerde vatandaşlara sattığı ekmeğin içinden eldiven çıkmış ve yine tepki toplamıştı.

DEM Partili Mazıdağı Belediye Başkanı Kudret Uçuk, seçim çalışmaları kapsamında halka 37 proje vaadi verdi. Bu güne kadar hiçbir projeyi hayata geçirmeyen Uçuk, vatandaşlar tepki gösteriyor.