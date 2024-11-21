Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında ihtiyacının karşılanması amacıyla 32 kontenjan için milli sporculardan yapılacak sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin duyuru yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre 2024 yılında millî sporculardan beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak yapılacak atama işlemi için duyuru yayımlandığını duyurdu. Bu kapsamda, millî sporculardan 32 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.



25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında değerlendirilecek. Ardından uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler 17-20 Aralık 2024 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun bulunan başvurular onaylanacak.



Atamalar ise 24 Aralık 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak.Ataması gerçekleşenler, 7315 sayılı Kanun'a göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlandığı tarihten itibaren göreve başlayabilecek.

Kaynak: igf