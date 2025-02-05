Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanan TR41 Bölge Planı Bursa il tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Plan sosyoekonomik kalkınmasını desteklemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla oluşturulurken bölgenin kalkınması için programlar katılımcılara sunuldu. Merinos AKKM’de gerçekleşen programa Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katılımları ile birlikte kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin de katılım sağladığı toplantı, bölgesel kalkınma adına önemli konular konuşuldu.

Açılış konuşmalarını yapan Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, bölgesel planlamanın ülke kalkınması içindeki stratejik rolüne vurgu yaptı. Güleryüz, "Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerimiz sanayi, tarım, turizm ve girişimcilik ekosistemiyle Türkiye’nin kalkınma lokomotiflerinden biridir. 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı, bu potansiyeli sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yaklaşımla harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Bu plan, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan, bölgenin rekabet gücünü artıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek projeleri içeren kapsamlı bir yol haritasıdır. Bölgesel planlama sadece ekonomik gelişimi değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği, sosyal kalkınmayı ve kapsayıcı büyümeyi de gözetmektedir. Bu doğrultuda, 2024-2028 dönemi boyunca hep birlikte çalışarak bölgemizi çok daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum."şeklinde konuştu.

Yeşil ve dijital dönüşüm temel önceliklerimiz arasında olduğunu ve 2024-2028 bölge planının bölgenin rekabetçiliğini artıracak projeleri desteklediğini söyleyen BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram,"Bölge Plan, sanayinin teknoloji seviyesini yükseltmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü teşvik etmeyi, girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve afetlere dirençli kentler oluşturmayı hedefliyor. planımız, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i ulusal ve uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirecek. BEBKA olarak, bu hedeflerin hayata geçirilmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından BEBKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Dr. Elif Boz Ulutaş tarafından 2024-2028 TR41 Bölge Planı sunumu gerçekleştirildi. Sunumda, BEBKA’nın 2010-2024 yılları arasındaki destekleri, bölge planı hazırlık süreci ve mevcut durum analizleri ele alındı. Ayrıca, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik stratejik öncelikler, mekânsal gelişim tedbirleri ve proje önerileri paylaşıldı.