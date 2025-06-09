Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Özge Yurtseven, yaz aylarının gelmesi ile birlikte serinlemek amaçlı girilen suların hasta edebileceğini, dere, göl, nehir gibi yerlere girilmemesi gerektiği, deniz ve havuza girilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Yurtseven ayrıca bebeklerin de 6. ayı doldurduktan sonra denize girebileceklerini, havuza ise 1 yaşını geçtikten sonra girebileceklerini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla çocukları ile birlikte tatile giden veya çocuklarının serinlemesini isteyen aileler havuz veya denize giderken, bazı aileler de dere, nehir, göl kenarlarına giderek serinlemeye çalışıyor. Fakat, önlem alınmadan çocuklar suya girdiğinde bazı enfeksiyon hastalıkları tetikleniyor.

Havuza giren çocuklara sıvı desteği verilmeli

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Özge Yurtseven de serinlemek amaçlı gidilen yerlerde özellikle çocuklar için ailelere uyarılarda bulundu. Çocukların havuzda susuz kalabileceğini bu nedenle sıvı desteği verilmesi gerektiğini işaret eden Dr. Özge Yurtseven, "Havalar ısınmaya başladı. Deniz ve havuz sezonu açıldı. Fakat dere, nehir ve göl gibi yerler çocuklar için kesinlikle tehlikeli. Mümkünse çocuklar böyle alanlara girmesinler. Havuzlar veya denizler tercih edilmesi gerekiyor. Bebekler 6 ayı geçtiği zaman veya 7 kiloyu geçtiği zaman denize girebilirler. Havuz için ise 1 yaşı geçmesini beklememiz gerekiyor. Ailelerin temizliğine güvendiği havuzları tercih etmesi gerekiyor. Kalabalık havuzlarda bazen enfeksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Çocuklar böyle havuzlara girdiği zaman idrar yolu enfeksiyonu kapabilirler. İshal salgını olabilir, kulak enfeksiyonu veya göz enfeksiyonu kapabilir. Çocuk havuzda sıvısız kalabilir. Bu açıdan dikkat etmekte fayda var. Havuza giren çocuklarda sıvı desteğini meyve suyunu meyvelerini meyve sularını vermemiz lazım. Bazen havuzlarda çocuklar kayma nedeniyle düşmeler meydana gelebiliyor. Bunun için patik gibi terlikler var bundan edinilmesi gerekiyor. Bunu çocuklar giymeli o şekilde havuza gitmeli. Bir çocuk havuza girdiği zaman mutlaka ebeveynleri veya orada bulunan bir yetişkin tarafından kontrol edilmesi gerekiyor sürekli takip edilmesi gerekiyor. Yaşanabilecek tehlikelere de ani müdahale edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Mineralli güneş kremi kullanılmalı"

Hem filtreli hem de mineralli güneş kremleri olduğunu belirten Dr. Yurtseven, "Havuz veya denize girerken güneş kremlerinden de bahsedilmesi gerekiyor. Biz çocuklara altı aydan sonra güneş kreminin kullanılmasını kesinlikle öneriyoruz. Güneş kremlerinin içerisinde kimyasal filtreler ve mineralli filtreler var. Biz mineralli filtreler kullanılmasını öneriyoruz. Çocukların güneş kremlerini 2 saatte bir yenilemeleri gerekiyor. Havuza, denize, suya girildiği zaman sürülmeli çıktığı zamanda sürülmeli. Güneş kreminin yanında ayrıca UV korumalı şapkalar ve mayoları bulunuyor. Mümkün ise bunları tercih etmelerini istiyoruz" dedi.