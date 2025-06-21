Bursalı bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcilerinin yeni ihracat rotası sahra altı ülkesi Gana oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle çalışmalarını sürdüren Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu sektörü UR-GE Projesi üyeleri Gana’nın başkenti Akra’da 2 gün süren B2B organizasyonuna imza attı. Etkinlik kapsamında Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa da Bursa iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki önemli üretim merkezlerinden biri olan Bursa’da BTSO liderliğinde uluslararası pazarlardaki ihracat seferleri devam ediyor. Bu kapsamda UR-GE üyeleri Gana pazarını mercek altına aldı. Akra’daki ticaret bölgelerini ziyaret eden heyet iki gün boyunca Batı Afrika’nın yükselen ekonomilerinden Gana’daki iş dünyası temsilcileriyle işbirliği masasında buluştu. Heyette, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit ve 90’a yakın iş dünyası temsilcisi yer aldı.

Gana Dışişleri Bakanı Ablakwa: "Güzel bir etkinliğe tanık oldum"

BTSO’nun Gana’ya yaptığı ilk organizasyonu Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa da ziyaret etti. Bursalı firmalarının tek tek stantlarını gezerek başarılar dileyen Bakan Ablakwa, BTSO’ya teşekkür ederek, Bursalı firmalarla ve Gana iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelmesinin iki ülke açısından önemine değindi. İki ülke arasındaki hem diplomatik hem de ticari ilişkilerin ilerlediğini görmekten çok mutlu olduklarını ifade eden Bakan Ablakwa, "Bebek ve çocuk konfeksiyonu alanında gerçekten güzel ve başarılı bir etkinliğe tanık oldum. Ganalı iş insanlarımız ile birlikte burada sergilenen ürünlerin kalitesinden ve tasarımından çok etkilendik. Gerçekten harika bir etkinlik. Ziyaretten dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

İsmail Kuş: "Afrika ticaret için asla ihmal edilmemeli"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Afrika’nın en stratejik ülkelerinden biri olan Gana ile yeni ticaret bağlantıları kurmayı hedeflediklerini söyledi. BTSO olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine önem verdiklerini söyleyen İsmail Kuş, "Biz dünyanın her yerinde farklı sektörlere yönelik geniş katılımlı organizasyonlar yapıyoruz. UR-GE projelerinde Ticaret Bakanlığımızın ciddi destekleri var. Bakanlığımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. Afrika’nın ticaret için asla ihmal edilmemesi gereken bir bölge olduğuna inanıyorum. Burası yükselen bir değer. Dünyada ticaret daralırken Afrika’da ekonomik bir büyüme var. Bu coğrafyada daha fazla ticari bağlantılar kurmalıyız. Bursa iş dünyası olarak bu sürece katkı sunmaya, yatırımlarımızı ve iş birliklerimizi büyütmeye hazırız." dedi.

Büyükelçi Güngör: "Gana batı Afrika’ya geçiş için önemli bir merkez"

B2B organizasyonunda Bursalı firmaları ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Gana Büyükelçisi Hüseyin Güngör ise Bursalı firmaların ziyaretinden oldukça memnun olduğunu söyledi. Gana ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen dönem arttığına dikkat çeken Güngör, "Türkiye ve Gana ilişkileri oldukça iyi. Gana Batı Afrika’ya geçiş için önemli bir merkez. İhracat rakamlarının artacağına inanıyorum. Bursalı firmaları her zaman Gana’ya bekliyoruz. Gana’da ciddi bir potansiyel ve fırsat var. Ülkemizin ürünlerinin kalitesine yönelik ciddi bir kanı var. Gelmeden ticaret yapılmaz. Bu etkinliğin ne kadar faydalı olduğunu yakın zamanda göreceğinize eminim" dedi.

"Yeni ticaret köprüleri için fırsat"

Bursalı firmalarla bir araya gelen Gana Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stephen Miezan da "Bebe ve çocuk konfeksiyonu firmalarının Gana’ya gelmesinden memnunuz. Bursa’dan bu kadar kalabalık bir heyeti BTSO tarafından gerçekleşmesi önemli. Bu ziyaretle Akra ve Bursa arasında yeni bir ticaret köprüsü kuruluyor. Bu adımların iki ülke arasındaki ticarete ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Organizasyon sektöre motivasyon sağladı"

Bursa iş dünyası temsilcileri Akra’da düzenlenen iş görüşmelerini değerlendirdi. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, B2B organizasyonunun oldukça verimliği geçtiğini belirterek, "Yoğun bir programa imza atıldı. Bizim amacımız sektörümüze katkı sunmak ve firmaların dünyaya açılmasını sağlamak. Sektör için güzel bir başlangıç oldu" dedi. BTSO Meclis Üyesi ve sektör temsilcisi Mesut Okyay, BTSO’ya, Ticaret Bakanlığı’na ve BEKSİAD’a teşekkür ederek, "Ekonominin durağan olduğu bu dönemde Gana’da yapılan bu iş görüşmeleri firmalarımıza motivasyon sağladı. ECOWAS ülkeleri dediğimiz Benin, Gana, Togo, Nijer ve Nijerya gibi bu bölgede belli bir düzen ve sistem var. Etkinliği bu açıdan anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni müşteriler bulduk. siparişlerle dönüyoruz"

Sektör temsilcilerinden Selahattin Mizan, BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın yönlendirmesiyle başlayan UR-GE projesinin en başından bu yana yer aldığını ve firmasına önemli katkılar sağladığını belirterek, "Ticaret Bakanlığımıza, BTSO ve BEKSİAD’a teşekkür ediyorum. Sektörümüzün gelişmesi için UR-GE projeleri bir fitili ateşledi. Bize düşen ihracat pazarlarında yer almaya çalışmak, dünya ticaretinin krize girdiği bu dönemde Gana’ya gelmek önemli. Organizasyonda somut siparişler aldık. Birçok firmayı iletişim listemize ekledik. Kurduğumuz iş bağlantılarını devam ettirmek istiyoruz" mesajı verdi.

Sektör temsilcilerinden Serkan Çetintaş, Gana’da daha önce ticaret yaptığı firmalarla organizasyon sayesinde tekrar görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, UR-GE projelerinin firmasının yeni pazarlara açılmasında önemli katkı sağladığının altını çizdi. Sektör temsilcisi Zahide Arı ise B2B organizasyonunda çok sayıda firma ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, Gana’dan güzel gelişmelerle döndüklerini ve Gana pazarında var olmak için çalışacaklarını söyledi.