Gaziantep’te Kurban Bayramı’nda en çok tercih edilen yemek beyran oldu.

Kavurucu yaz sıcaklarının etkili olduğu Gaziantep’te Kurban Bayramı boyunca en çok tüketilen yemek beyran oldu. Termometrelerin 29 dereceyi gösterdiği bayram günlerinde, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri yemek beyran oldu. Genellikle kış aylarında tercih edilen, et suyu, pirinç, sarımsak ve acı biberle hazırlanan bu sıcak yemek, sıcak havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

"Günlük ortalama 300 porsiyona yakın beyran servis ettik"

Beyran ustası Yusuf Pektaş, her bayram olduğu gibi bu yıl da yoğun talep gördüklerini belirterek, "Bu Kurban Bayramı oldukça yoğun geçti. Bayram nedeniyle hem yerli hem de yabancı turistlerden büyük talep aldık. Havanın sıcak olmasına rağmen, özellikle beyran yemeğine büyük bir ilgi vardı. Günlük ortalama 300 porsiyona yakın beyran servis ettik. Misafirlerimizin tamamı yemeğimizi beğenerek ayrıldı. Normalde yaz aylarında, özellikle önümüzdeki bir-iki hafta içinde hava sıcaklıklarının daha da artmasıyla birlikte beyran tüketimi azalır. Ancak bu bayram dönemi, beklentimizin aksine yoğun bir taleple geçti" dedi.

"Sarımsaktan dolayı doğal bir antibiyotik etkisi gösteriyor"

Usta Pektaş, "Beyran, oldukça zahmetli bir yemektir. Gelen bazı misafirlerimiz beyranı çorba sanıyor ancak biz bunun sadece bir çorba olmadığını, aslında bir ana yemek olduğunu ifade ediyoruz. Beyran, haşlanmış pirinç, haşlanmış kuzu eti ve 12 saat kaynatılmış kemik suyuyla hazırlanır. Bu yönüyle emek isteyen ve besleyici bir yemektir. Yaklaşık 70-80 yıl önce yalnızca beyler için yapılan bir yemekmiş, adı da buradan gelir: "Bey yemeği"nden ‘beyran’a evrilmiştir. Beyrana olan talep sadece lezzetinden değil, sağlık açısından da tercih edilmesinden kaynaklanıyor. Örneğin, soğuk algınlığı geçirdiğimizde ya da kendimizi halsiz hissettiğimizde hastaneye gitmeden önce bol acılı ve bol sarımsaklı bir beyran içiyoruz. Ardından evde dinleniyoruz ve sabah kalktığımızda kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Sarımsaktan dolayı doğal bir antibiyotik etkisi gösteriyor. Şu anda tam porsiyon beyran fiyatımız 290 TL, yarım porsiyon ise 135 TL’dir" şeklinde konuştu.

"İrlanda’dan beyran yemek için geldim"

Beyran yemek için İrlanda’dan geldiğini söyleyen müşteri Serdar Kaya, "Gayet güzeldi aslında ilk defa denedim. Arkadaşım da Antepli. Özellikle beni davet etti Beyran için ve baklava için. Yurt dışından geldim. Gayet beğendim. Çok güzeldi" diye konuştu.