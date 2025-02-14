Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ın başkanlığında, Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan iki projenin imza töreni gerçekleşti.

Bayburt Ekoköy-2 Projesi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Bayburt Ekoköy-2" projesi kapsamında 21 adet sera ve 21 konteyner kurulacak, her üreticiye 2.000 metrekare ekim alanı tahsis edilecek. Ata tohumları Eko-Pazar aracılığıyla tüketiciyle buluşturulacak. Proje 21 kişiye istihdam sağlayacak.

Ehramdan Geleceğe Çağrı Projesi

BAKSI Kültür Sanat Vakfı tarafından yürütülecek proje kapsamında, şehir merkezinde Ehram Dokuma Atölyesi kurulacak. Kadınlara dokuma ve tasarım eğitimleri verilecek, ehramdan şal, şapka ve çanta gibi ürünler üretilecek. Atölyede 5 kadın istihdam edilecek.

Vali Eldivan, projelerin Bayburt’un ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunacağını belirterek, "Üretimi ve istihdamı artıran bu projeler, ilimizin kalkınmasına büyük destek sağlayacak" dedi.

Toplam 15.626.508 TL bütçeye sahip projelere, KUDAKA tarafından 12.026.647 TL destek sağlanacak projeler Vali Eldivan’ın başkanlığında KUDAKA yetkilileri ve proje yürütücüleri ile protokoller imzalanarak iş birliği resmileştirildi.