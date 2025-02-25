Bayburt’ta bir anaokulunda geri dönüşüm sergisi açıldı. Sergide, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çeşitli ürünler sergilendi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Ailemle Eğitim Yolculuğum’ projesi kapsamında Kır Çiçekleri Anaokulunda düzenlenen geri dönüşüm sergisini İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ziyaret etti. Öğrencilerin ve velilerin iş birliğiyle hazırladığı sergide, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çeşitli sanat eserleri yer aldı. Kahraman, emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin çevre bilinci kazandırmada önemli olduğunu vurguladı.