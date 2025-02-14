Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Aras Elektrik ile altyapı ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik ile altyapı çalışmalarının daha sağlıklı, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi ile halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündemi, Bayburt il sınırları içerisindeki can ve mal güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması için alınacak tedbirler ve iş birliği süreçleri oldu. Vali Eldivan, il genelinde yürütülen çalışmaların tüm kurumlarla uyum içinde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaparak, altyapı ve kazı çalışmalarına başlamadan önce taraflar arasında etkin bir koordinasyon sağlanması gerektiğini belirtti.