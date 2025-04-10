Karaman’da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri büyük başarılara imza attı. 4 öğrencinin katıldığı şampiyonada, galibiyetler peş peşe geldi.

Down Genç Erkekler kategorisinde yarışan Burak Dursun, 200 metrede Türkiye şampiyonu, 100 metrede ise Türkiye ikincisi oldu. Aynı kategoride yarışan Muhammet Nuri Yıldırım ise 400 metre yarışında Türkiye ikinciliğine adını yazdırdı. Otizm Yıldız Kızlar kategorisinde gülle atmada mücadele eden Cemre Coşkun Türkiye ikincisi olurken, Down Genç Kızlar gülle atma yarışmasında Ravza Turan Türkiye beşinciliği elde etti.