Bayburt Valiliği, özel bir jet uçağın Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düştüğünü, arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bayburt’ta özel jet düştü Bayburt’ta özel jet düştü

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan ihbar üzerine, TCRTO tescil numaralı özel bir jet uçağının henüz bilinmeyen bir sebeple Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düştüğü bilgisi edinilmiştir. Olay yerine AFAD, emniyet, jandarma, 112, UMKE ve ilgili ekipler sevk edilmiştir. Arama-kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA