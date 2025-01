Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in Bayburt’taki görevi sona erdi. Müdür Güney’in yeni görev yeri Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

2022 yılının Haziran ayında Bayburt İl Milli Müdürlüğü görevine atanan Rahmi Güney, 1,5 yıla yaklaşan görev süresinin ardından Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü ise Samsun’dan geliyor. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesinden sorumlu Samsun Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kahraman Bayburt’un yeni Milli Eğitim Müdürü oldu. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

“Güney’den veda mesajı”

“18 Haziran 2022 tarihinde göreve başladığım ve hizmet etmekten her zaman büyük bir onur ve mutluluk duyduğum Dede Korkut diyarı Bayburt’taki serüvenim, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanmış olmam nedeniyle bugün sona eriyor. Bugün itibarıyla bir taraftan kadim şehir Bayburt’a veda etmenin burukluğunu yaşarken bir taraftan da Oğuz kentimiz Kırıkkale’ye hizmet edecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyor; bizleri bu vazifeye layık gören Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e şükranlarımı sunuyorum. Bayburt’taki görev sürem boyunca eğitim camiamıza daha iyi hizmet sunabilmek için omuz omuza verdiğimiz mülki ve idari amirlerimize, kurum içi ve kurum dışındaki mesai arkadaşlarımıza, fedakâr okul yöneticilerimize, bir gün dahi incinmediğim ve incitmediğim kıymetli öğretmenlerimize, birçoğunun ismini hafızama kazıdığım sevgili öğrencilerimize, değerli velilerimize ve tüm Bayburt halkına teşekkürü bir borç biliyorum. "Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur." şiarıyla çıktığımız bu kutlu yolda gayemiz, aziz milletimize her daim layıkıyla hizmet etmek olmuştur. Zira eğitim camiamızın çeşitli görev ve kademelerinde edindiğim bilgi, beceri ve deneyimlerin ışığında Bayburt’un eğitim çıtasını daha yukarılara çıkarmak için tüm paydaşlarımızla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin var gücümüzle bu şehre hizmet etmeye gayret ettik. Bayburt’ta görev yapmaktan büyük keyif aldığım mesai arkadaşlarımızdan müdür yardımcılarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, geleceğimizi imar eden öğretmenlerimiz ve tüm ekibimizle beraber her zaman ve her koşulda çocuklarımıza en güzel eğitim ortamlarını hazırlama gayreti içinde olduk. Bayburt’ta eğitime dair sözü, fikri, projesi olan herkese kapılarımızı ve gönlümüzü açmaya özen gösterdik.

Bakanlığımızın eğitim politikaları çerçevesinde ilimizde eğitimin niteliği ve niceliğini yüceltecek çalışmalara imza atarken toplumun her kesiminden destek almak için mücadele verdik. Mevla’m cümlesinden razı olsun! Malumunuz vedalar, bazen zamansız ama her zaman hüzünlüdür. Hele ayrıldığınız yer ve orda yaşayan insanlarla gönül bağı kurmuşsanız hüznünüz daha da artar. Fakat önemli olan ayrılırken gönüllerin müstesna yerinde yer alabilmektir. Şunu bilmenizi isterim ki Bayburt şehri ve insanının bendeki yeri her zaman müstesna olacaktır. Zira buradan ayrılsam da bu şehre olan sevgi ve muhabbetim baki kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere veda ediyorum.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Kahraman’a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.

Görevdeyken maddi ve manevi desteklerini, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyor; birlikte mesai harcadığımız tüm arkadaşlarıma, yolumuzun kesiştiği güzel insanlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Hoşça kalın”