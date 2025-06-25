Bayburt Lisesi, İngilizce Öğretmeni Yeşim Tepeli rehberliğinde 10’uncu sınıf öğrencilerinin katılımıyla yürütülen ’From Digital Footprints To A Sustainable Future’ adlı eTwinning projesiyle dikkat çekiyor.

Türkiye’den 10, İspanya, Portekiz’den bir, Hırvatistan’dan 2 olmak üzere toplamda 14 öğretmenin ortaklığıyla sürdürülen proje, öğrencilerin aktif katılımıyla başarıyla ilerliyor. Proje, teknolojinin doğru kullanımı, dijital ayak izi, çevresel sürdürülebilirlik gibi güncel konulara odaklanıyor.

Projenin temel hedefleri arasında, öğrencilerin dijital dünyadaki davranışlarının çevresel etkilerini anlamalarını sağlamak, bu farkındalıkla sürdürülebilir çözümler geliştirmeleri, matematiksel analizlerle çevresel sorunları keşfetmeleri ve uluslararası iş birliğiyle kültürel farkındalıklarını artırmaları bulunuyor.

Şu ana kadar Genially ile oyun tasarlama, StoryJumper ile hikaye kitabı yazma, Canva ve Idogram ile logo ve sunum hazırlama, Virbo, Bitmoji ve Snapchat ile avatar ve video hazırlama gibi çeşitli web2.0 ve web3.0 araçları kullanılarak, etkinlikler gerçekleştirildi. Projenin ortak dili İngilizce olması sayesinde öğrencilerin dil becerilerinde de önemli gelişmelerin kaydedildiği belirtildi.

Projede yer alan öğrenciler, okullarını temsil etmenin yanı sıra kendi kültürlerini tanıtma ve farklı kültürlerle etkileşim kurma fırsatı da buldu. Bireysel ve iş birlikçi etkinliklerle dolu eTwinning projesinin hem ulusal, hem de Avrupa kalite etiketlerini alması bekleniyor.