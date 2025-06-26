Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden randevu bekleyen hastalara önemli bir kolaylık sağlanarak, her güne randevu imkanı sunuldu. Önceden 5 ila 8 gün arasında değişen randevu bekleme süresi artık sona erdi. Ayrıca çocuk diş hekimi randevusu bulamayan aileler için de yeni bir düzenleme yapıldı.

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde artık her güne randevu bulunmaktadır. Merkezi Hekim Randevu Sistemi(MHRS) uygulaması üzerinden randevu oluşturabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. Bu yeni düzenleme ile randevu bulmakta yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi hedeflenirken, önceden 5 ila 8 gün arasında değişen MHRS randevu bekleme süresinin bu yeni sistemle birlikte ortadan kalktığı ve hastalara daha hızlı hizmet sunulduğu belirtildi.

Merkez, çocuk diş hekimi randevusu bulmakta zorlanan aileler için de bir çözüm üretti. Konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Çocuk diş hekimi olarak hastanemizdeki kadın hekimlerimizin tümü çalışmaktadır. Çocuk diş hekimliğinde randevu bulamadığınız zaman tüm kadın hekimlerimize MHRS randevusu alabilirsiniz" denildi. Yeni uygulama sayesinde aileler, MHRS üzerinden kadın hekimlerden randevu alabilecek, çocuklarının tedavilerini gecikmeden yaptırabilecek.