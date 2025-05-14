Üniversiteler Spor Federasyonu ile Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2025 Yılı Üniversiteler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Balıkesir Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak 28 üniversite arasından erkek judo takımı Türkiye 2’ncisi oldu.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı sağladı.

Dereceye giren sporcular: Azmi Kocabey - 66 kg: Altın madalya, Gülzade Korkmaz - 57 kg: Altın madalya

Yusuf Kantar - 60 kg: Gümüş madalya, Abdülkadir Atılgan - 81 kg: Gümüş madalya, Umut Eren Sucu - 90 kg: Bronz madalya, Ömer Akkoyunlu - 100 kg: Bronz madalya, Gizem Korkmaz - 78 kg: Bronz madalya ve Neslihan Aygördü - +78 kg: Bronz madalya kazandı.