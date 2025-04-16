Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversite akademik birimlerinde görev yapan bölüm başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar da katılım sağladı.

Toplantıda, eğitim-öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, bilimsel ve akademik faaliyetlerin geliştirilmesi, kalite odaklı çalışmaların teşvik edilmesi gibi konular ele alındı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, bölüm başkanlarının üniversitenin akademik gelişimindeki kilit rolüne dikkat çekerek, sürdürülebilir başarı için etkin çalışma ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığı toplantıda, bölüm başkanları da kendi birimlerine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirme fırsatı buldu.