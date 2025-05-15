Battalgazi Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nü yeni sezona hazırladı. Yapılan çevre düzenleme ve bakım çalışmalarıyla tarihi alan, kazı ekibi ve ziyaretçiler için daha güvenli ve düzenli hale getirildi.

Battalgazi Belediyesi, Malatya’nın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Arslantepe Höyüğü’nde yeni sezon öncesi hummalı bir çalışma yürüttü. Belediye ekipleri, tarihi alanın çevresinde gerçekleştirdiği temizlik ve bakım çalışmalarıyla birlikte alanı hem ziyaretçilere hem de önümüzdeki süreçte başlayacak kazı çalışmalarına hazır hale getirdi.

Kazı sezonu öncesi yoğun hazırlık

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Arslantepe Höyüğü’nde, bu yıl da yoğun bir kazı sezonu bekleniyor. Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, höyük alanının çevresindeki yabani otları temizledi, yürüyüş yollarını kontrol etti ve ziyaretçi güvenliği için gerekli düzenlemeleri yaptı. Böylece yıl boyunca öğrencilerden araştırmacılara kadar pek çok kişinin ziyaret ettiği Arslantepe, daha güvenli, temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Her yaştan insanın tarihî geçmişle buluşma fırsatı yakaladığı Arslantepe, özellikle çocuklar ve gençler için tarih bilinci kazandıran önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Belediye ekipleri, bu tür kültürel miras alanlarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının en önemli öncelikleri arasında yer aldığını ifade ediyor.

Tarihi alana ziyaretçi konforu sağlanıyor

Battalgazi Belediyesi, Arslantepe Höyüğü’nde yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarıyla bir yandan kültürel mirası korurken, diğer yandan ziyaretçilerin bu alanı daha rahat ve keyifli bir şekilde gezebilmesini sağlıyor. Temmuz ayında başlaması planlanan kazı sezonu öncesinde yapılan bu hazırlıklar sayesinde, Malatya’nın gözbebeği olan Arslantepe Höyüğü, yeni sezonda da yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya hazır hale getirildi. Belediye, geçmişi yaşatarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyor.