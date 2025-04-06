Batman’ın Gercüş ilçesinde kümese giren yırtıcı hayvan, 80 tavuğu telef etti.

Gercüş ilçesinde dün gece saatlerinde kümese giren yırtıcı hayvan, 9 kişilik ailenin 80 adet tavuğunu telef etti. Feyzullah Korkut, tavukların ağabeyinin geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Bundan yaklaşık iki sene önce Adana ilinde deprem nedeniyle evleri zarar gördü ve Gercüş ilçesine yerleşti. Burada da tavuk ve hayvancılıkla uğraşmaya başladılar. Gece geç saatlerde tilki mi sansar mı onu görmediğimiz için bilmiyoruz. Geç saatlerde kümese girip bütün tavuklarını telef etmişler. Yetkililer bu konuda biraz yardımcı olurlarsa seviniriz. Ağabeyim hasta olduğundan dolayı çalışamıyor, geçim kaynağının büyük kısmını tavuklardan elde ediyordu. Bunlar da gördüğünüz gibi hepsi telef oldu" dedi.