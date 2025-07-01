Batman’ın Sason ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Batman’ın Sason ilçesine bağlı Cevizli köyü mevkinde seyir halinde olan 34 FYN 628 hafif ticari araç, karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan ticari araçta bulunan B.U. ile S.A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.