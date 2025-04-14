Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan Gaziler köyünün su ihtiyacı, 170 metre derinliğinde açılan kuyu ile giderildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp’ın köyü ziyareti esnasında köy sakinlerinin su talep etmesi sonucunda harekete geçen Özel İdare ekipleri, Hasankeyf Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği öncülüğünde başlatılan su sondaj çalışması başarıyla tamamlandı. Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından ihalesi yapılan proje çerçevesinde düzenlenen çalışmalar sonucunda, 170 metre derinliğe sahip bir su kuyusu açılarak, köyün ihtiyacını karşılayacak düzeyde su çıkarıldı.

Gaziler köyü sakinleri sağlıklı su ihtiyaçları için gösterdikleri destekten dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, "Valimiz Ekrem Canalp, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer’e köyümüze verdikleri destekten dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.