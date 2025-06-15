Batman’ın Kozluk ilçesinde düğüne giden ailenin geçirdiği trafik kazasında genç kadın hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malagir Köprüsü mevkisinde Hasret H. (24) yönetimindeki 34 KDV 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü ve kardeşi Yunus H. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Hasret H., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin düğüne gittiği öğrenildi.