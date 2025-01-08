Gazeteci Yazar Metin Özmen Batman’a bağlı Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde öğrencilere başarıda arkadaş seçimini anlattı.BATMAN (İGFA) - İkiköprü beldesinde bulunan Şehit Ekrem Ablay Çok Programlı Anadolu lisesinde öğrencilerle bir araya gelen Özmen, Arkadaş seçiminin başarıya etkisini konuştu. Öğrencilerin arkadaş seçiminin başarılarını ve hayatlarını olumlu yada olumsuz etkileyebildiğini belirten Özmen, başarılı olmak isteyen öğrencilerin mutlaka başarılı bir arkadaş grubuyla beraber olmaları gerektiğini söyledi. Özmen, sosyal medya arkadaşlıklarını bekleyen tehlikeler, arkadaş seçiminde hedef birliği, başarıyı ve hayatı olumsuz etkileyen arkadaşlardan kurtulma yolları ve iyi arkadaşların özelliklerini kendi yazmış olduğu “Başarıda Arkadaş seçimi” kitabından örneklerle anlattı.

Programın çok verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü Şevket Yıldız, Özmen’e teşekkür etti.