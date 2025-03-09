Bursaspor Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla, Belediye Kütahyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Öz eleştiri yapmak lazım" dedi.

TFF 3. Lig’in 23. haftasında Bursaspor deplasmanda Belediye Kütahyaspor’a 3-1 yenildi ve ilk mağlubiyetini aldı. Bursaspor Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Batalla, "Umduğumuzun tam tersi bir maç oldu. Normalde iyi bir takıma karşı deplasmanda oynayacağınız zaman çok daha iyi başlamayı düşünürsünüz ama erken bir gol yedik. İkinci yarı bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Hatta beraberliği de yakalayabilirdik. Bunu başaramadık ve yenilgiyle dönüyoruz. Genel panoramaya baktığımızda ligi namağlup bitirmek istiyorduk. Sezonun ikinci yarısında bazı umduğumuz puanları alamadık. Çalışmaya devam etmek ve özeleştiri yapmak lazım. Eminim ki Bursaspor için her şey güzel şekilde sonuçlanacak. Öncelikle genel olarak geçen sezonun yarısında başladığımız şekilde başladık. Buraya gelene kadar o miktar puan toplayabildik. Bu maçta planladığımız hiçbir şey çıkmadı, özellikle maçın başında. Her maçta bu öz eleştiriyi yapmak lazım. Kazandığımızda da bu eleştiriyi yapıyoruz. Hakemle ilgili söyleyecek çok bir şey yok. Hata yapabiliyorlar. Onlarla ilgili konuşmak saygısızlık gibi geliyor. Tahir Babağlu’nın gribal bir durumu oldu. Vefa’nın da bileğinde bir sakatlık oldu. Biz de elimizdeki mevcut oyuncularla deplasmana geldik. Muhammet Demir de belki birkaç hafta daha kaçırabilir" diye konuştu.