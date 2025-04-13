Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. haftasında Karşıyaka evinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor’u uzatmalarda 93-90 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut Öztürk
Karşıyaka: Ozan Yılmaz, Hakan Sayılı 13, Ergi Tırpancı 4, Gallinat 24, Muhsin Yaşar 26, Thomas Akyazılı, Braimoh 2, Smith 13, Mert Celep 11
Başantrenör:Rüchan Tamsöz
Aliağa Petkimspor: Van Beck 20, Tyree 15, Yavuz Gültekin 9, Aldridge 3, Dotson 19, Russell 3, Williams 18, Troy Selim Şav 3, Karahan Efeoğlu
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 21-22 Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 45-41 (Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 62-65 (Aliağa Petkimspor lehine)
Normal süre: 81-81
Beş faulle çıkan: Muhsin Yaşar (39.56), Gallinat (43.27) (Karşıyaka), Salinas (42.36), Williams (44.49) (Petkimspor)