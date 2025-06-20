Ankara’da bulunan Kuğulu Park’ta 15 yıl sonra ilk kez beyaz bir kuğu dünyaya geldi.

Ankara’nın simge parklarından Kuğulu Park’a adını veren kuğular arasına yeni bir kuğu daha katıldı. Kuğulu Park’ta 15 yıl aradan sonra ilk kez beyaz kuğu dünyaya geldi. Kuğulu Park’ta yeni doğan beyaz kuğu, park ziyaretçilerine de mutluluk yaşattı. İki hafta önce dünyaya gelen yavru beyaz kuğu, parkın sevilen ailesine renk kattı. Parkta şu anda 3 beyaz kuğu, 10 siyah kuğu, 10 yaban ördeği ve 3 Pekin ördeği bir arada yaşıyor.

Kuğulu Park ailesine yeni katılan yavru kuğu, park görevlileri ve veterinerler tarafından büyük bir özenle takip edilip sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Ziyaretçilere ise yavru kuğunun sağlığı için yiyecek bırakılmaması konusunda hassasiyet çağrısı yapılıyor.

Çankaya Belediyesi, beyaz kuğu sevincini Başkentlilerle paylaşmak için sosyal medya hesaplarından isim önerisi almaya hazırlanıyor. Başkentliler, belediyenin X, İnstagram ve Facebook hesaplarından ‘yavru kuğu’ paylaşımı altına isim önerilerini yazabilecekler.