Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, yılda ortalama 500 bin poliklinik hizmeti sunarak 50 bin hastaya yatarak tedavi vererek 20 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirip 3 milyondan fazla laboratuvar tetkiki yaptıkları söyleyerek, merkezin hizmet kapasitesine dikkat çekti.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, kuruluşunun 27. yıl dönümünü coşku ve gururla kutladı. Tören, üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın mesajının okunmasıyla başladı.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, açılış konuşmasında, Başkent Üniversitesi’nin sağlık alanında 1980 yılında Türkiye Organ Nakli, Yanık ve Tedavi Vakfı olarak temellerinin atıldığını, 1982’de diyaliz merkezi ve 1985’te Ankara’daki ilk hastane ile hizmet ağını genişlettiğini, asıl kilometre taşının ise 1993 yılında Başkent Üniversitesi’nin kurulması olduğunu ifade etti.

Üniversitenin kuruluşunu takip eden kısa süre içinde Türkiye’nin dört bir yanında uygulama ve araştırma merkezleri açıldığını belirten Prof. Dr. Özer, "Adana’daki merkez 1993-1994 yıllarına uzanan köklü bir geçmişe sahip. O dönemlerde Atatürk Parkı’nda, sadece 3-4 diyaliz makinesiyle, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Turgut Noyan tarafından başlatılan sağlık hizmetleri, 26 Haziran 1998 tarihinde Yüreğir’de açılan 376 yatak kapasiteli hastane ile büyük bir sağlık kompleksine dönüştü. Bölge insanına son derece kıymetli bir hizmet sunuyoruz. Kalp nakli dahil her türlü tedavinin yapılabildiği bir merkeziz ve bununla gurur duyuyoruz" diyerek, sunulan sağlık hizmetinin niteliğini ve donanımını vurguladı.

"Yatak kapasitesi 776’ya ulaşacak"

Merkezin sahip olduğu tüm imkanların son derece yetenekli ve donanımlı sağlık personeliyle yürütüldüğünü belirten Özer, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin bir kadro ile çalıştıklarını da ekledi.

Merkezin gelişim sürecini anlatan Prof. Dr. Özer, "2002 yılında Seyhan Hastanesi’nin bünyeye katılmasıyla birlikte yatak kapasitesi 576’ya çıkarıldı. 2006 yılında ise Kışla Yerleşkesi’nde hemodiyaliz, fizik tedavi, diş üniteleri, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi gibi alanlarda yeni binalar açılarak hizmet alanı genişletildi. 2017 yılında ise Çukurova Poliklinikleri’nin devreye girmesiyle, Adana’nın batı yakasında da vatandaşlara hizmet sunulmaya başlandı. Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin de yakın gelecekte açılmasıyla birlikte, yatak kapasitesi 776’ya ulaşacak ve merkezimiz tam anlamıyla bir mükemmeliyet merkezine dönüşecektir"ifadelerini kullandı.

"Yılda ortalama 500 bin poliklinik hizmeti sunuyoruz"

Toplamda 10 bin 700 kişiye istihdam sağlayan kurumdan bugüne kadar 800’den fazla çalışanın emekliye ayrıldığını ve bugün itibarıyla 78 ilden gelen 2 bin 150 çalışan olduğuna değinen Özer, "Kuruluşundan bu yana merkeze 1 milyon 912 bin 212 vatandaş sağlık hizmeti almak için başvurmuş ve bu rakam Türkiye’de yaşayan her 44 kişiden birinin merkezin kapısından içeri girdiği anlamına gelmektedir. Yılda ortalama 500 bin poliklinik hizmeti sunuyor, 50 bin hastaya yatarak tedavi veriyor, 20 binin üzerinde ameliyat gerçekleştiriyor ve 3 milyondan fazla laboratuvar tetkiki yapıyoruz" diyerek merkezin hizmet kapasitesine dikkat çekti.

Akademik başarılarına da değinen Özer, halihazırda 122 doçent ve profesörün merkezde görev yaptığını, 110 akademisyenin ise burada edindiği unvanlarla farklı üniversitelerde akademik hayatlarına devam ettiğini ifade etti. Aynı zamanda kampüs içerisinde bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda birçok programda mesleki eğitim verildiğini, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı eğitim programlarıyla sağlık alanında profesyonel gelişime de katkı sunulduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Özer, konuşmasının sonunda kurucu Prof. Dr. Mehmet Haberal başta olmak üzere, Sağlık Kuruluşları Direktörü Ali Haberal’a, Başkent Üniversitesi Rektörü Hakan Özkardeş’e, merkezin kurulumuna katkı sağlayan Dr. Turgut Noyan’a, önceki merkez müdürü Ali Fuat Yapar’a, Başhekim Dr. Ferhat Kılınç’a ve tüm yönetici kadroya teşekkür etti. Özer, 26 yıldır aralıksız çalışan personele de özel bir parantez açarak, "Bu zorlu yolculukta hiç nefes kesmeden bizimle çalışan 26. yılını dolduran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız" diyerek sözlerini tamamladı.

Törenin sonunda, bugüne kadar özveriyle görev yapan ve bu yıl 26. yılını dolduran personele plaket ve hediyeler takdim edildi. Program, yemek eşliğinde son buldu.