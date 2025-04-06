Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent genelinde sosyal tesis alanlarının sayısını artırmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerine devam ediyor. Kentteki sosyal tesis alanlarının sayısını artırarak, Başkentlilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan ABB, Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’nde inşa ettiği yeni sosyal tesis alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.

İki bloktan oluşacak tesisin birinci bloğunda, meslek edindirme amaçlı kurslar için atölyeler, fuaye/sergi salonu ve çok amaçlı spor salonu bulunacak. İkinci blok ise gündüz bakımevi olarak tasarlanarak içerisinde eğitim sınıfları, atölye sınıfları, açık ve kapalı oyun alanları gibi çeşitli alanlar barındıracak. Ayrıca, araçlarıyla gelen vatandaşlar için kapalı ve açık otoparklar ile şarjlı araçlar için şarj üniteleri de yer alacak.

????‍????‍????‍???? Başkentte modern ve konforlu sosyal tesis alanlarının sayısını artırarak, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak amacıyla;????Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’nde inşa ettiği yeni sosyal tesis alanında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.???? Toplam inşaat alanı 6 bin 305… pic.twitter.com/FAnBUFkN4c— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 6, 2025

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Makine Mühendisi Yavuz Cebeci, inşaat çalışmaları Şubat ayında başlayan yeni tesisin toplam 6 bin 305 metrekarelik alana sahip olduğunu belirterek, "Tesisimiz, iki bloktan oluşuyor. Birinci blokta meslek edinme amaçlı kurslar için atölyeler, fuaye/sergi salonu ve çok amaçlı salon bulunuyor. İkinci blok ise gündüz bakımevi olarak tasarlandı ve içerisinde eğitim sınıfları, atölye sınıfları, açık ve kapalı oyun alanları yer alıyor. Tesisimizde araçlar için kapalı ve açık otoparklarımız bulunmakta olup, şarjlı araçlar için de şarj ünitesi de mevcut.” diye konuştu.