Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde kadın lokalleri, aile yaşam merkezleri ve çocuk kulübü üyelerinin gösterileriyle anneleri eğlendirdi, depremzede ve ihtiyaç sahibi annelere hediyeler dağıttı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde anlamlı etkinliklere imza attı.

Kadın Lokalleri, Aile Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kulübü üyelerinin hazırladığı renkli gösterilerle anneler hem eğlendi hem duygusal anlar yaşadı.

https://twitter.com/ankarabbld/status/1921556190149951631

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden belediye, depremzede ve sosyal destek alan annelere hediyeler ulaştırarak onların yüzünü güldürdü. Ayrıca Metro ve Ankaray’da yapılan sürpriz anonslar, annelere tebessüm hediye etti.

“Ankara’nın en güçlü kadınlarına, en güzel gülümsemeleri armağan ettik” diyen belediye, Anneler Günü’nü unutulmaz kıldı.