Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yeşilova ve Zeugma Taksi duraklarını ziyaret ederek, şoför esnafıyla bir araya geldi. Talepleri dinleyen Yılmaz, "Emekleriyle şehrimize hizmet eden tüm şoför kardeşlerimizle bir ve beraberlik içerisinde sorunlarımızı birlikte çözeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelindeki vatandaş ve esnaf buluşmalarını ara vermeden sürdürüyor. Sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde tespit eden Yılmaz, şehrin nabzını tutan Yeşilova ve Zeugma Taksi duraklarını ziyaret etti.

"Taksiciler, önemli bir görev üstleniyor"

Ziyaret sırasında taksici esnafıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Yılmaz, ulaşım sektörünün ilçedeki önemine dikkat çekerek, şoförlerin karşılaştığı zorluklara karşı duyarsız kalmayacaklarını belirtti. Yılmaz, "Yeşilova ve Zeugma Taksi duraklarımızı ziyaret ederek kıymetli şoför kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizin dört bir yanında halkla iç içe olmaya, sorunları yerinde tespit etmeye devam ediyoruz. Taksici esnafımız, hem ulaşım hem de toplumla iletişim açısından çok önemli bir görev üstleniyor. Taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. İlgili müdürlüklerimizle birlikte en kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.

Taksici esnafı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yılmaz’ın sahada ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışına sahip olmasından dolayı teşekkür etti.