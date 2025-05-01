Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karşıyaka esnaf ziyaretinde farklı siyasi partilere mensup vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Hizmette parti ayrımı gözetmeden herkesi kucakladıklarını dile getiren Yılmaz, "Ben Şehitkamil’in belediye başkanıyım. Her bölgeye ve herkese eşit hizmet götürmek, en büyük görevimiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Karşıkaya Mahallesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Beraberinde belediye meclis üyeleri ve kurum amirleriyle bölgeye giden Yılmaz, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

"Şehitkamil Belediyesi’nin kapısı herkese açık"

Yılmaz, ziyaretler kapsamında gittiği bir kıraathanede vatandaşlarla çay içti. Sorun ve taleplerini dinleyerek sohbet etti. Başka bir siyasi partiye mensup olduğunu dile getiren vatandaşlara seslenen Yılmaz, "Göreve gelirken verdiğimiz bir söz vardı. Şehitkamil Belediyesi’nde hiçbir partiye öncelik tanınmayacağını, milletin kapısının herkese açık olduğunu söylemiştik. Çok şükür bugün buradaki manzara bunun en büyük göstergesi oldu" dedi.

"Siyaseti 31 Mart’ta bıraktık

Ziyarete gittikleri hiçbir bölgede hiç kimsenin hangi siyasi partiye mensup olduğunu sormadığını ve bunun önemli olmadığını anlatan Yılmaz, "Biz bu yola hizmet için çıktık. Siyaseti 31 Mart 2024 gecesinde bıraktık. Bize düşen Şehitkamil halkına hizmet etmektir. Bunun için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.

"Karşıyaka eski canlılığına kavuşacak"

Karşıyaka’nın yaşadığı sorunlara da değinen ve çözüm önerilerini anlatan Yılmaz, "Hiç şüphesiz Karşıyaka bu kentin can damarlarından biri. İnsanıyla tarihiyle bizim için ayrı bir öneme sahip. Son yıllarda maalesef eski canlılığını yitirdi. Ancak çok güzel projelerimiz var. Karşıyaka’yı kültür-sanat ve spor anlamında yeniden eski canlılığına kavuşturacağız" dedi.