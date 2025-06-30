Tokat Otobüs Terminali kapsamlı yenileme çalışmalarıyla modern, konforlu ve güvenli bir yapıya kavuşturuluyor.

Tokat Belediyesi, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın önemli noktalarından biri olan Tokat Otobüs Terminali’nde kapsamlı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun talimatlarıyla daha önce peron alanlarının baştan sona revize edildiği ve asfaltının tamamen yenilendiği terminalde, vatandaşların konforu için yenilikler hayata geçiriliyor.

Peron alanları yenilendi

Terminalde yapılan çalışmalar kapsamında, yolcu iniş-biniş noktalarının bulunduğu peron alanlarının asfaltı sıfırdan yapıldı. Peronlardaki altyapı eksiklikleri giderilerek hem otobüs firmaları hem de vatandaşlar için daha düzenli ve güvenli bir alan oluşturuldu.

Ofisler ve bekleme alanları yenileniyor

Terminal içerisindeki ofisler, bekleme salonları, büfeler, emanet bölümleri ve ortak kullanım alanlarında da yenileme çalışmaları devam ediyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte terminal, kente yakışır modern bir görünüme kavuşacak.

Yeni giriş kapısı inşa ediliyor

Vatandaşların terminale daha güvenli ve kolay bir şekilde giriş-çıkış yapabilmeleri amacıyla yeni bir giriş kapısı inşa ediliyor. Böylece terminalin giriş çıkış kapasitesi artırılarak, yoğun saatlerde yaşanan aksaklıkların önüne geçilecek.

Başkan Yazıcıoğlu: "Tokat’ımıza yakışan modern bir otobüs terminali hazırlıyoruz"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada üretken belediyecilik vurgusu yaparak, "Tokat Otobüs Terminalimizde başlattığımız renovasyon projemize hız kesmeden devam ediyoruz. Daha önce peronlarımızı tamamen yenileyerek asfaltını sıfırdan yaptık. Sonrasında ise kullanılamaz hale gelmiş olan ve hoş görüntülerin olmadığı ortak kullanım alanlarını yıkarak yeniden inşa ettik. Şimdi ise terminal içerisinde yer alan ofisleri, bekleme alanlarını, büfeleri, emanet alanını ve ortak kullanım alanlarını modernize ediyoruz. Terminal ön cephesinde ise Tokat’ımıza yakışır peyzaj çalışmamızda sona yaklaştık. Ayrıca, vatandaşlarımızın terminale giriş ve çıkışlarını daha rahat yapabilmesi için Terminalin arka kısmında yeni bir giriş kapısı inşa ediyoruz. Böylece güvenliği de sağlamış olacağız. Üretken Belediyecilik anlayışımızla Tokat’ımıza yakışan, hemşerilerimize konforlu, güvenli ve modern bir terminal kazandırıyoruz. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.